Macerata, doppio incidente in giornata: un uomo e una donna finiscono all'ospedale

MACERATA Tentano di scacciare insetti dall'auto, doppio incidente nel Maceratese. Il primo è avvenuto nel capoluogo, sulla strada per Rotelli. Una donna, tentando di far uscire un insetto entrato nell'abitacolo, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava che si è ribaltata su un campo.

I soccorsi

E' stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata per accertamenti. Poco più tardi l'allarme a Treia, lungo la 361, dove - per lo stesso motivo - un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. Anche l'automobilista è stato accompagnato al pronto soccorso. In entrambi gli incidenti sono intervenuti anche i vigili del fuoco.