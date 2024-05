POTENZA PICENA Discutono in un bar a Potenza Picena, poi all’arrivo dei carabinieri li insultano e li spintonano: madre e figlio di 57 e 35 anni denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È solo uno degli interventi dei carabinieri della Compagnia di Civitanova impegnati nel fine settimana scorso in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati. Alla fine il bilancio è stato di quattro denunce, un arresto, una segnalazione in prefettura, 86 persone e 47 veicoli controllati e 12 violazioni del codice della strada accertati.

La ricostruzione

L’arresto risale a lunedì mattina quando i militari del Norm (Nucleo operativo radiomobile di Civitanova) hanno sorpreso a Porto Potenza un 54enne con 40 grammi di cocaina. Sempre a Porto Potenza la notte tra sabato e domenica i militari del Norm hanno sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria un operaio 52enne del posto con addosso 0,52 grammi di cocaina. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata in qualità di consumatore. Per quanto riguarda i quattro denunciati invece, uno è un albanese trovato domenica scorsa dai carabinieri della stazione di Porto Potenza in un bar. Dal controllo eseguito è emerso che l’uomo era gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Potenza Picena emesso dalla questura di Macerata a dicembre 2023. Il giovane è stato denunciato per la violazione delle prescrizioni. Madre e figlio di 57 e 35 anni, entrambi originari di Roma, sono invece stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Da quanto emerso il giovane avrebbe dato in escandescenze in un bar nei confronti della madre, gli avventori hanno richiesto l’intervento dei carabinieri e quando una pattuglia ha raggiunto il posto madre e figlio si sarebbero scagliati contro i militari spintonandoli e insultandoli. Il figlio, una volta calmato, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Civitanova. Il quarto denunciato è un 26enne di Sarnano fermato alla guida della propria auto, una Seat Ibiza, di rientro da un locale notturno. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico nel sangue di 1,34 grammi per litro.