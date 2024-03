Nella Giornata mondiale del Teatro, è stata presentata, ieri ad Ancona, la nuova stagione 2024/2025 di Marche Teatro. «Siamo tra i primi in Italia – ha sottolineato il presidente Valerio Vico in apertura – a proporre un programma molto articolato, che vanta 28 titoli, suddivisi tra Prosa, Danza, Musical, Contemporanea e Ragazzi, per un totale di 59 serate». Tre sedi - teatro delle Muse, Sperimentale e Teatrino del Piano – ospiteranno il meglio del panorama nazionale e internazionale.

La selezione

La selezione si deve al direttore artistico Velia Papa, che ha esordito: «Come di consueto, abbiamo cercato di conquistare nuovi spettatori, assecondando i gusti di tutte le fasce di pubblico, perché allargare l'offerta significa far crescere la domanda. È una strategia premiante, come dimostrano le cifre della scorsa stagione, sia degli abbonamenti, in aumento, che dei biglietti venduti, un record. Contiamo, con la prossima stagione, di raggiungere e, se possibile, superare i numeri lusinghieri pre-covid». Rientra in questa politica, la decisione di non variare i prezzi degli abbonamenti. «Ringraziamo, per questo, i nostri sponsor, FMG Frittelli Maritime Group, Banco Marchigiano, Luciana Mosconi».

Per i rinnovi, la campagna si aprirà il 26 aprile: fino al 18 maggio i vecchi abbonati possono confermare posto e turno. Per il cambio, il range temporale è fissato dal 28 maggio al 1° giugno, mentre i nuovi abbonamenti si potranno sottoscrivere a partire dall’8 giugno (info: biglietteria Muse 07152525). Velia Papa ha poi passato in rassegna il programma, a partire dalle 5 produzioni di Marche Teatro, al decimo anno di attività. «Continua il feeling con Arturo Cirillo, cui è affidata l'apertura di stagione: alle Muse dal 31 ottobre al 3 novembre, presenta, in prima regionale, il suo adattamento del “Don Giovanni”. Lo coproduciamo con Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova ed Emilia Romagna Teatro, perpetuando una politica che si è dimostrata vincente». Gli altri quattro spettacoli prodotti da Marche Teatro, assieme ad altri prestigiosi enti teatrali italiani, saranno: “La Morte a Venezia” e “Stabat Mater” di Liv Ferracchiati, e “LovPoem” di Ludovico Paladini, allo Sperimentale per il genere Contemporanea.

Infine “Il caso Jekyll” di e con Sergio Rubini, alle Muse dal 21 al 24 novembre.

I grandi nomi

Molti sono i titoli suggestivi e i grandi nomi in scaletta, da Virginia Raffaele, in programma a novembre con “Samusà”, a Elio de Capitani, che a dicembre porterà ad Ancona “Re Lear”. Filippo Dini propone a gennaio “I parenti terribili” di Cocteau, e Flavio Insinna, con Giulia Fiume, il gustoso “Gente di facili costumi” di Nino Manfredi. E poi: Valter Malosti e Anna della Rosa in “Antonio e Cleopatra”; Galatea Ranzi in “Anna Karenina”; Franco Branciaroli che sarà “Sior Todero Brontolon” di Goldoni; Valerio Binasco in coppia con Sara Bertelà nei “Sei personaggi in cerca d'autore”. Quattro appuntamenti di danza e tre fuori abbonamento: “Lo schiaccianoci” del Balletto di Milano (29 dicembre); il musical “Sherlock Holmes” con Neri Marcoré (11 e 12 gennaio); i “Personaggi” di Antonio Albanese, il 21 e il 22 marzo. Né poteva mancare la stagione di Teatro Ragazzi con il Teatro del Canguro: sei titoli, tra Sperimentale e Teatrino del Piano. «Un grande programma – ha commentato l'assessora alla Cultura Anna Maria Bertini – che si deve alle capacità e al dinamismo del direttore e di tutto lo staff».