Gene Gnocchi, morta la mamma Adriana: «Ci ha lasciato». La storia (in cucina) della sua famiglia e del loro cognome

Addio ad Adriana, la mamma di Gene Gnocchi. La notizia l'ha data lo stesso artista sui suoi profili social. «Mamma Adriana ci ha lasciato», scrive il comico e attore aggiungendo un cuore accanto.

«Gnocchi» è il nome d’arte che i fratelli Eugenio e Carlo scelsero storpiando scherzosamente il loro cognome, Ghiozzi. Da questo aneddoto si può dedurre facilmente che la famiglia si contraddistingue per una marcata ironia e senso dell’umorismo, oltre che per un intrinseco e profondo legame con il buon cibo. Tutto iniziò con mamma Adriana che, nella cucina della sua trattoria, perfezionò le ricette per poi insegnarle a tutti coloro che andavano a lavorare sotto la sua ala. Adriana poteva vantare dell’aiuto della sua famiglia nella gestione della trattoria, in particolare dei suoi figli, in totale 6: il primogenito, Eugenio, conosciuto come Gene Gnocchi, dapprima fu avvocato ma poi soprattutto comico, cabarettista, scrittore e grande presentatore televisivo.

Carlo, detto Charlie, conduttore radiofonico e personaggio televisivo.