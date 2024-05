Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria corre ai rapari dopo il flop di ascolti. Entrano 3 nuovi naufraghi e Bruganelli (forse) vola in Honduras

Lunedì 6 maggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2024. Alla conduzione del reality Vladimir Luxuria. Con lei gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Tra il flop di ascolti e il fuggi fuggi generale dei naufraghi, che abbandonano sempre più numerosi, quella di quest'anno non è un'edizione facile.

Tre nuovi naufraghi in arrivo

Dopo il ritiro di Tonia Romano, mai approdata all'Isola, e quello di Francesca Bergesio per motivi di salute, anche Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi e Peppe Di Napoli hanno deciso di lasciare l'Honduras. Non solo, c'è stata anche l'eliminazione tanto chiacchierata di Francesco Benigno.

Per far fronte a questo fuggi fuggi, la produzione ha deciso di reintegrare i naufraghi. Arrivano in Honduras tre nuovi concorrenti. Gabriele Parpiglia a Rtl aveva già anticipato che a cayo Cochinos sarebbero arrivati il tiktoker Jey Lillo e l'influencer Giorgia Crivello. A loro secondo Tv Blog si aggiungerà anche il comico Dario Cassini.

Flop di ascolti e data chiusura

Intanto, cresce il dubbio sull'effettiva data di chiusura del reality.

A Mediaset avevano detto che L'Isola sarebbe andata in onda fino al 4 giugno. Sul web, anche sulla scia dei bassi ascolti del programma targato Luxuria, invece, si insinua che il 28 maggio sarà l'ultima data della messa in onda.

Bruganelli (forse) in Honduras

Sonia Bruganelli potrebbe (forse) approdare in Honduras. Il dubbio si è acceso dopo che l'ex moglie di Paolo Bonolis, opinionista del reality, ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui si mostrava su un jet privato con il testo "Destinazione Honduras". Una strategia per alzare gli ascolti?