CASTELRAIMONDO - Alta moda, giovani talenti ed il gusto dell’enogastronomia marchigiana: è tutto questo Fly Marche, che in queste prime giornate di giugno ha animato il Lanciano Forum e Borgo Lanciano a Castelraimondo, con l’obiettivo di valorizzare la moda artigianale, l’alta sartorialità marchigiana ed il turismo. Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla Regione, insieme alla stilista Frida Kiza, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche e Marche outdoor.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Fly Marche a Castelraimondo, oggi (sabato 3 giugno) la sfilata di Guillermo Mariotto con la casa di moda Gattinoni

Accanto alla fiera mercato, ieri sera protagonisti a Borgo Lanciano sono stati gli abiti di grandi stilisti, come Guillermo Mariotto e la nota maison Gattinoni, che ha presentato in esclusiva la sua collezione Recycle. «Per me è un ritorno a casa - l’amarcord di Stefano Dominella, presidente di Gattinoni nato ad Ancona -. Le Marche sono meravigliose. Ho portato la prima sfilata di alta moda di Guillermo Mariotto che per anni ha diretto l’ufficio stile della Gattinoni e ancora oggi collabora con noi. Quindi sono doppiamente felice: si tratta di una chicca per il 2024 a cui tengo molto. L’ecosostenibilità è il futuro della moda».

Hanno poi sfilato le proposte per la stagione estiva di Frida Kiza, marchio della designer italo burundese Fabiola Manirakiza, fondato nel 2016 e con sede a Fabriano. Sulla passerella allestita per l’occasione si sono alternate top model provenienti dall’Italia e dall’estero con capi di grande pregio che avevano come tema centrale quello dell’ecosostenibilità. Nella kermesse di moda con madrina speciale Laura Barth, un ampio spazio è stato dedicato alle creazioni d’eccellenza dei giovani talenti delle tre migliori scuole selezionate a livello regionale: l’istituto di istruzione superiore Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno, l’Istituto professionale Milani di Fabriano sezione moda, l’accademia di Belle Arti Poliarte design di Ancona.

Studentesse e studenti hanno avuto occasioni formative accanto a grandi creativi, per apprendere tutti i segreti del mestiere e hanno proposto le loro creazioni: abiti all’insegna della sostenibilità, ricevendo un premio durante la serata. E si è parlato del progetto di creare una scuola di alta moda nell’entroterra. Il direttore dell’Atim Marco Bruschini e Alberto Mazzini, di Marche outdoor, hanno sottolineato come «le Marche debbano fare squadra e creare quella massa critica necessaria per rendere attrattivi i territori e riportare i turisti stranieri, specie in queste zone colpite dal terremoto. La rete del turismo legato alle bici ha permesso di trovare un nuovo lavoro a 150 accompagnatori cicloturistici». La serata è proseguita con intermezzi musicali degli Opera pop ed un’elegante cena di gala insieme a stilisti, organizzatori ed autorità. La manifestazione prosegue per tutta la giornata di oggi negli stand al Lanciano Forum.