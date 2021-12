Morgan a Domenica In sbotta ancora contro Mariotto: «Erano buoni quei funghi?»

Ballando con le Stelle, la tensione non finisce e Morgan, anche a freddo, non perde la sua vena polemica. Il cantautore, giunto terzo nella finalissima, ieri sera aveva tuonato contro i giudici e anche oggi, nello studio di Domenica In, non risparmia furiosi attacchi a Guillermo Mariotto.

A Domenica In è tornato in onda lo sfogo di Morgan, con alcuni particolari che erano sfuggiti a Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando ha spiegato: «A volte i suoni rimbombano, è difficile sentire tutto». Morgan, però, continua ad essere un fiume in piena: «In quella giuria ci sono persone che non giudicano la performance, ma danno i voti in base alla simpatia o all'antipatia». Il riferimento, neanche troppo velato, è a Selvaggia Lucarelli. L'ex leader dei Bluvertigo, però, se la prende anche con Mariotto: «Tu dai i voti in base al tuo umore e neanche ti accorgi di quello che succede, hai preso i funghi? Erano buoni?». Ovviamente, Morgan si riferiva a quelli allucinogeni.

Il siparietto polemico tra Morgan e Guillermo Mariotto non si ferma qui. Il giudice di Ballando ha poi spiegato: «A me non piace come balli, che ci posso fare? E comunque ti ho dato un 8, cosa volevi di più?».

