Rebecca Staffelli con il fidanzato a Verissimo, chi è Alessandro Basile? Le nozze rinviate, la (doppia) proposta e il matrimonio

Rebecca Staffelli arriva nel salotto di Silvia Toffanin assieme al fidanzato Alessandro Basile. Nella puntata di sabato 4 maggio nel salotto di Verissimo tra gli ospiti ci sarà anche la figlia di Valerio Staffelli. Vediamo dunque insieme chi sono Rebecca Staffelli e il suo compagno.

Rebecca Staffelli chi è

Nata a Milano il 21 maggio del 1998, Rebecca ha (quasi) 26 anni ed è speaker radiofonica di Radio 105. I suoi genitori sono Valerio Staffelli e Matilde Zarconi.

Da piccola ha studiato canto, danza e recitazione. L'esordio in tv è arrivato nel 2018, a 20 anni. Ha cominciato conducendo il programma “Colpo di tacchi” su La 5. È stata anche conduttrice di “Miss Universe Italy”.

La carriera

Rebecca è anche attrice. Ha recitato nel film "Din Don", diventato poi serie tv. Ha anche esperienza come modella. Rebecca si occupa delle attività editoriali di Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Per questo, è stata più volte ospite di Maria De Filippi ad Amici in qualità di rappresentante del gruppo radiofonico dell’azienda. L'ultima volta che l'abbiamo vista in tv era nel ruolo di inviata social nella scorsa edizione del Grande Fratello.

Il fidanzato: chi è Alessandro Basile

Rebecca Staffelli è fidanzata con Alessandro Basile imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne. Originario di Taranto, il 23 novembre 1983, è più grande di Rebecca di 15 anni. I due però sono innamoratissimi e condividono sui social dolci dediche e post con foto di momenti passati insieme. Dopo aver conseguito due lauree in Marketing e in Fashion Management, si trasferisce per sei mesi a Londra, dove lavora per Stella McCartney, stilista e figlia di Paul McCartney.

Tornato in Italia, si dedica in particolar modo al mondo della musica, sia come DeeJay che come produttore. Tra il 2015 e il 2016, Alessandro Basile partecipa a Uomini e Donne come corteggiatore. È stato corteggiatore di Ludovica Valli e Rossella Intellicato, ed è stato fidanzato con Laura Molina, ex tentatrice di Temptation Island.

La proposta di matrimonio

Sono legati da cinque anni e Alessandro, oggi è produttore discografico, le ha ha chiesto di sposarlo. La risposta è stata la stessa data al GF: sì!. «L’amore, in generale, è impegno, sacrificio, condivisione - ha detto Rebecca ancora in una recente intervista - Non è una cosa facile, non è una cosa che trovi dietro l’angolo, ma è una cosa che devi costruire ogni giorno come abbiamo fatto noi. Bisogna dare, darsi. Il resto sono favole». Era tutto pronto per il grande giorno, che però la coppia ha dovuto rimandare a causa del Covid.

Lo scorso febbraio era stata Rebecca Staffelli a rifare la proposta ad Alessandro Basile. La coppia è pronta a condividere le emozioni in vista del matrimonio e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire i dettagli. Il profilo Instagram di Rebecca (@rebecca_staffelli) vanta oltre 160mila follower.

La denuncia al Trapper

Rebecca Staffelli, ha denunciato il trapper Mr Rizzus per le frasi sessiste contro di lei contenute in una sua canzone.

A processo sono finiti Mr Rizzus, all'anagrafe Simone Rizzuto, e un altro giovane lombardo, Simone P., che aveva riproposto il brano sul proprio profilo Instagram. Il trapper sarà giudicato con il rito abbreviato a gennaio, mentre l’altro ragazzo sta affrontando il giudizio ordinario. La canzone di Mr Rizzus dice: «Sc***re la figlia di Staffelli». Una frase sessista di cui Rebecca Staffelli è venuta a conoscenza dopo che l'altro imputato ha condiviso la canzone su Instagram taggando la ragazza al fine di insultarla.