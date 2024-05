Tra le novità di Falcomics 2024 c’è la MovieZone, una serie d’incontri moderati e condotti da Andrea Bedeschi. Ad alternarsi sul palco di Piazza Mazzini le voci che hanno caratterizzato i film di maggiore successo di questi anni. Tra loro David Chevalier, che ha dato la sua voce a Loki, personaggio del Marvel Cinematic Universe, nato dagli omonimi fumetti Marvel. Nella sua carriera, anche il doppiaggio di Kylo Ren, figlio di Ian Solo e della Principessa Leila nella terza trilogia di Star Wars, Cedric Diggory nel quarto film di Harry Potter e film e serie d'animazione giapponese.





Le parole, la voce per dare sostanza a personaggi che sono nati come fumetti. È stato difficile dare profondità ad un personaggio come Loki?

«Loki è un personaggio, che per sua la gestione, è esploso a livello mediatico. Sapendo perciò di dover doppiare un personaggio legato ad un marchio così importante, sai che dovrai impegnarti appieno: avrai tutti gli occhi e le orecchie addosso. Io l’ho vissuta bene e per assurdo quando circa 20 anni fa ho prestato la voce al personaggio di Cedric Diggory nel quarto film di Harry Potter mai mi sarei immaginato dell’impatto nonostante fossi consapevole di partecipare ad un film molto bello e importante».



E doppiare Adam Driver, nel ruolo di Kylo Ren nella terza trilogia di Star Wars che esperienza è stata?

«Io sono sempre stato un fan di Star Wars, e sin da bambino mi sarebbe piaciuto partecipare in qualche modo alla saga. In questo caso ho sentito il peso della responsabilità prima di cominciare il doppiaggio. Ho capito che in quella situazione avevo due strade: o quella dell’angoscia o quella di chi se la gode ogni momento. Per fortuna è andata bene, considerando anche il percorso di crescita del personaggio nel corso della terza trilogia».

Ma un doppiatore che è dentro questi mondi, conosce i risvolti futuri dei personaggi a cui presta la voce?

«Sono i fan a sapere molto prima e molto meglio di noi. Io spero sempre di conoscere qualcosa perché mi farebbe piacere ma non so assolutamente niente prima di altri».

C’è un personaggio che ha doppiato a cui è più legato?

«È una domanda a cui è molto difficile rispondere perché tutti quanti fanno parte di me. Sono personaggi e storie che porto con me e davvero non saprei sceglierne uno. A volte capita che quando partecipo ad eventi come FalComics e faccio degli autografi con delle dediche ispirate ai miei personaggi, trovo sempre qualche fan che trova un personaggio che magari avevo quasi dimenticato».