Ancona-Lucchese, prevendita sospesa per le intemperanze di Pescara. Venerdì la riunione decisiva con i provvedimenti

ANCONA Sospesa la prevendita inerente alla sfida di campionato Ancona-Lucchese in programma per domenica alle 20 al Del Conero. Sfida dalla quale dipenderà la salvezza della formazione biancorossa. La motivazione risiede nell'attenzione da parte dell'Osservatorio del Viminale sulla sfida in seguito alle intemperanze di Pescara-Ancona che hanno portato alla multa (2000 euro) per i due club. Venerdì, alle 11, la riunione decisiva con il Gos dell'ordine pubblico. Nel miglior caso non ci saranno provvedimenti. Il peggior caso, invece, sarebbero le porte chiuse in un match dove, dai primi riscontri, non si prevederebbero rischi di alcun tipo.

La nota

«La società comunica che è stata momentaneamente sospesa la vendita dei tagliandi validi per la partita Ancona-Lucchese, in programma domenica 28 aprile delle ore 20 “In via informale – ha detto l’Amministratore delegato Roberta Nocelli -, la Questura di Ancona ci ha avvisati di aver ricevuto dall‘Osservatorio per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive una nota contenente la possibilità di un provvedimento dovuto ai fatti accaduti domenica scorsa in occasione della partita Pescara-Ancona.

Ci sarà un incontro, dove parteciperò, con gli organi competenti Venerdì 26 Aprile alle ore 11 in Prefettura per discutere circa le determinazioni limitative assunte dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive riguardanti la partita Ancona-Lucchese».