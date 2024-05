Incidente al porto, il furgone muletto cade in mare durante una manovra: ferito l'autista

Incidente al porto, il furgone muletto cade in mare durante una manovra: sul posto vigili del fuoco e 118

Lunedì 6 Maggio 2024, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 09:46





ANCONA - Una manovra, forse un problema di freni, e in un attimo il furgone muletto è precipato nelle acque del porto di Ancona. E' successo poco prima delle otto al Mandracchio, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce Rossa per soccorrere l'autista. Il ragazzo, di 26 anni, è riuscito ad uscire dal mezzo da solo e a risalire sulla banchina: soccorso dai sanitari, ha riportato varie contusioni. Il furgone muletto viene usato per lo spostamento dei container, è finito in mare durante le manovre sulla banchina del Mandracchio.