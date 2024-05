Premio Cesarini, conto alla rovescia: tra gli ospiti a Jesi anche il c.t. dell'Italia Luciano Spalletti

JESI - Il prestigioso Premio Cesarini, giunto alla sua nona edizione, si prepara ad accogliere una straordinaria line-up di campioni passati e presenti, insieme a illustri dirigenti delle più importanti società calcistiche.

Questo riconosciuto premio, che si terrà il prossimo 27 maggio a Jesi, è un'occasione unica per onorare quei giocatori che si sono distinti nei vari campionati nazionali e internazionali. Il Premio Cesarini si distingue per essere consegnato a tutti i giocatori di Serie A, B e C che hanno realizzato il goal last-minute, aggiungendo un elemento di tensione e spettacolarità a ogni partita.

Questa speciale menzione premia la determinazione e la capacità di fare la differenza nei momenti cruciali della partita. La notizia più entusiasmante di quest'anno è la presenza di Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della nazionale italiana, tra i premiati della serata.

La partecipazione di una figura così autorevole e rispettata nel panorama calcistico italiano aggiunge un ulteriore prestigio a un evento già di per sé ricco di emozioni e riconoscimenti.

Il Premio Cesarini è un momento speciale per celebrare il talento, la dedizione e il contributo straordinario di coloro che hanno reso grande il calcio italiano. L’attesa e’ grande e l’entusiasmo palpabile, mentre ci prepariamo a rendere omaggio a una delle figure più illustri del nostro sport nazionale.