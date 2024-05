JESI Via Giovanni Bovio, Cupramontana: in strada un uomo si agita, grida insulti e minacce. «Scendi, ti aspetto». In casa un’anziana singhiozza terrorizzata. Gli attimi di follia di un giovane straniero nel tardo pomeriggio di sabato, bloccato grazie all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi, quando uditi urla e lamenti hanno composto il 112. Erano le 17,30 circa, il ragazzo sui 30 anni, fisico prestante, si è riversato in strada in evidente stato di agitazione.

Gridava frasi in un italiano stentato, intimando la donna, una residente di 85 anni, ad affrontarlo in strada. «Casa mia, gratis, chiama chi vuoi, ti aspetto», le poche parole comprensibili pronunciate, tra gli insulti. Forse una lite condominiale. L’uomo infatti da alcuni giorni era ospite nella palazzina dove da anni vive la donna e nelle ultime ore, raccontano i vicini, la situazione era diventata invivibile. «Urla e schiamazzi di continuo, anche nelle ore notturne», dicono provenissero dall’abitazione del 30enne. La donna esausta ha chiesto di fare silenzio e allora è scoppiato il finimondo. La lite è proseguita in strada, dove alcuni minuti dopo il giovane è stato raggiunto da un amico che cercava di calmarlo.

Nulla da fare: via la maglia e le scarpe, giù anche i pantaloni, il ragazzo seminudo ha continuato ad inveire contro la donna, che vive da sola in casa. «Signora non si preoccupi, siamo qui noi», l’hanno rassicurata i vicini, potendo udire dalla finestra aperta i singhiozzi dell’85enne. È a quel punto che qualcuno ha chiamato i soccorsi. I carabinieri sono arrivati sul posto a sirene spiegate e poco dopo è arrivato anche il sindaco Enrico Giampieri, sempre vicino alla comunità. Il giovane è stato invitato a calmarsi, e in pochi attimi l’emergenza è rientrata. Ora sul caso procedono i carabinieri della locale stazione.