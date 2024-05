JESI - Continua la caccia ai writer di Corso Matteotti. Ieri i carabinieri della Compagnia di Jesi sono entrati nel vivo delle indagini e, approfittando della riapertura delle attività commerciali del centro, hanno passato al setaccio i sistemi di videosorveglianza dei negozi per cercare di risalire alla banda di vandali che sabato notte ha imbratto l’asfalto di mezza città con il messaggio «Wake up», svegliati - scritto con una bomboletta spray nera. Apparso ovunque, nelle piazze, nei parcheggi e persino di fronte alle scuole, a fare più discutere era stato quello lasciato nella nuova pavimentazione del Corso, vicino alla sede dell’Arma.

Gli accertamenti

Gli inquirenti avevano già avviato le indagini, i frame delle telecamere di Corso Matteotti mostrano tre teppisti agire a volto coperto di fronte al Liceo Vittorio Emanuele II. Ieri, grazie al nuovo materiale a disposizione, si è potuto ricostruire che lo scorso weekend i vandali hanno in realtà agito in gruppo. Forse in cinque o sei, tutti ragazzini. Non solo Corso Matteotti e le panchine di Piazza Pergolesi: sabato notte i teppisti hanno preso di mira anche il parcheggio della Coop, il marciapiede vicino l’Arco Clementino, il centro commerciale La Fornace, l’Istituto Leonardo da Vinci e viale Cavallotti. Almeno una quindicina le scritte impresse sui muri cittadini.

Nei prossimi giorni la ditta Mattoli srl di Jesi, incaricata dal Comune, dovrebbe procedere alla rimozione degli sgorbi. Un primo intervento sarà effettuato con una spugna abrasiva speciale, poi, se ce ne sarà bisogno, si valuteranno tecniche più complesse: la nuova arenaria di Corso Matteotti potrebbe aver assorbito l’inchiostro in profondità.