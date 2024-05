JESI Il branco vigliacco e prepotente agisce solo quando le vittime sono in numero inferiore. Il modus operandi è sempre lo stesso: provocare, seguire, accerchiare, picchiare. E poi scappare. Era accaduto ai giardini pubblici di viale Cavallotti, poi in corso Matteotti, alcuni giorni fa in via Gorgolungo nei pressi del McDonald’s e poi al parcheggio del Multisala Giometti. Una serie di episodi, commessi magari da persone diverse ma tutte accomunate da un unico denominatore: la baby gang di cui fanno parte e che, in modo tentacolare, si dirama nei quartieri cittadini con frange di giovanissimi teppisti.

Il provvedimento

E se il capobranco, un 19enne straniero, era stato arrestato dai carabinieri, gli altri hanno continuato a fare danni in giro. Ieri il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso il Dacur, il cosiddetto “Daspo Willy” a carico di altri sei “bravi”, tutti giovanissimi. Sono minorenni residenti a Jesi che si sono resi responsabili di una violenta aggressione a quattro ragazzi. Un segnale importante da parte delle forze dell’ordine, che continuano il loro braccio di ferro con tutti gli strumenti legislativi a disposizione contro questi giovanissimi teppisti, illusi di essere intoccabili solo per via dell’età anagrafica. L’ultimo episodio scoperto dagli agenti del Commissariato di Jesi è successo a fine aprile, quando una Volante ha risposto a numerose segnalazioni al 112 che parlavano di una animata lite in strada nei pressi della stazione ferroviaria di viale Trieste. Altro quartiere caldo solitamente al centro dei controlli. Erano le prime ore serali, con un discreto numero di persone a piedi o in auto, allarmate da quel gruppo di ragazzi che si picchiavano. Tuttavia, al loro arrivo i poliziotti non hanno trovato nessuno. Immaginando che i protagonisti della lite si fossero dileguati, hanno avviato le ricerche perlustrando tutta la zona.

Poco dopo infatti, hanno incrociato quattro ragazzi con ecchimosi e graffi, segni di una colluttazione appena avvenuta. Gli agenti hanno chiesto l’intervento del 118 per medicare i feriti, acquisendo anche la loro testimonianza. I ragazzi hanno raccontato che poco prima erano stati infastiditi nei pressi di un centro commerciale e quando si erano allontanati per non trovare guai, erano stati seguiti per un lungo tragitto. A dare loro la caccia, un gruppo di sei coetanei che, ad un certo punto e senza una plausibile motivazione, li aveva aggrediti prima con spintoni poi con calci e pugni, prima di scappare. Un pestaggio in piena regola.

La misura

L’attività investigativa ha portato all’individuazione e all’identificazione dei componenti del gruppo assalitore: sei giovani tutti abitanti a Jesi, che sono stati denunciati per il reato di lesioni aggravate. La Divisione Anticrimine della questura di Ancona dopo un’approfondita istruttoria, ha proposto l’emissione della misura di prevenzione del “Daspo urbano” con cui i sei baby bulli per un anno non potranno frequentare gli esercizi commerciali di ritrovo (né le loro pertinenze esterne) di tutta l’area cittadina interessata dall’aggressione: parliamo dunque dei locali e negozi di viale Trieste oltre che il centro commerciale dove avevano iniziato l’azione violenta.