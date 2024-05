Rapisce un cane a Bologna, viene rintracciato ad Ancona: 35enne denunciato per appropriazione indebita

ANCONA - Le rapiscono il cane a Bologna, mette un post su Facebook e la contattano da Ancona per segnalarlo in zona Colleverde. Così la proprietaria, assieme al compagno si mettono in viaggio fino al capoluogo marchigiano e arrivano nel parco dove si trovava un 36enne tunisino a cui il cane era stato affidato qualche giorno prima a Bologna.

Nel frattempo era stata allertata la polizia che, arrivata sul posto, ha intercettato la coppia e il tunisino che veniva tenuto per un braccio e aveva delle ferite alle mani. Gli agenti hanno quindi ascoltato la versione della coppia, con la donna in lacrime che raccontava preoccupata quanto avvenuto a Bologna, spiegando anche che il cane si trovava in una abitazione della zona e indicava anche quale. Così la Volante ha raggiunto l'appartamento segnalato ed ha parlato con la proprietaria, la quale ha confermato tutta la storia.

E cioè che nei giorni precedenti l'amico tunisino l'aveva raggiunta e le aveva chiesto ospitalità: con lui c'era anche un cane di grossa taglia. «L'ho trovato in giro, è stato abbandonato», avrebbe raccontato alla donna, spiegando anche di non essere più in grado di accudirlo.

Il cane rapito era dentro quell'appartamento: i poliziotti lo hanno preso e portato ai legittimi proprietari, allertando anche i servizi veterinari per identificarlo tramite il microchip. Una volta effettuati tutti i controlli il cane è stato riaffidato alla coppia mentre il tunisino è stato denunciato per il reato di appropriazione indebita.