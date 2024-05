ANCONA Due big del cinema italiano in città. Una toccata e fuga di un paio di giorni, la scorsa settimana, per un veloce sopralluogo. Ancona potrebbe diventare il set del nuovo film di Natale di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni. I due attori e registi hanno visitato alcune location: porto, Mole Vanvitelliana e Pinacoteca. In un momento di relax si sono concessi anche un pranzo di pesce a Sot’aj Archi. Una full immersion nella Dorica per verificare scorci, scenografie naturali e alcuni luoghi al chiuso dove poter effettuare le riprese del film.

Il ritorno

Ancora sconosciuto il titolo, si sa solamente che la produzione è Lucisano Media Group.Tra qualche giorno, ancora da confermare esattamente il periodo, Pieraccioni e Siani torneranno nelle Marche per effettuare altri sopralluoghi. Questa volta, però, in alcune ville per quelle che potranno essere le riprese negli interni. Se la produzione, e in particolare Siani, dovesse confermare Ancona come set del film, le riprese si svolgeranno a giugno. Sarà dirimente anche l’esito di un bando emanato dalla Marche Film Commission per un contributo di oltre 2 milioni di euro. Non che un esito nefasto per la produzione del film possa comprometterne la realizzazione, ovviamente no. Ma sarebbe sicuramente un sostegno in più che potrebbe metterne in cassaforte la realizzazione nella Dorica e nelle altre location marchigiane. Regione che da qualche tempo è nel mirino delle grosse produzioni cinematografiche e tv. Proprio in questi giorni, infatti, a Senigallia si stanno svolgendo le riprese della serie tv “Alex Bravo, poliziotto a modo suo” con Marco Bocci. Una carrellata di attori che, tra l’altro, nelle pause dal set si sono affacciati anche ad Ancona per un po’ di relax.

Le altre produzioni

La primavera scorsa Ancona è stata scelta anche dalla produzione Lux Vide, in collaborazione con Rti, per la fiction “I fantastici 5” con Raoul Bova andata in onda in prima serata su Canale5 a gennaio. Le scene sono state girate in vari luoghi della città: dal Passetto al centro fino al Palaindoor, ovviamente, dove sono state ambientate le scene a carattere sportivo. Alcuni ciak sono stati girati a Numana e sulla riviera del Conero. Il cast era composto, tra gli altri, da Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D’Antonio ed Enea Barozzi. Ma il ritorno sul grande schermo Ancona lo attende da ben 24 anni. Infatti era il 2000 quando Nanni Moretti arrivò in città per girare “La stanza del figlio”, film che uscì nelle sale italiane nel 2001 e che ricevette anche numerosi premi. Uno su tutti: la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Ma arrivò a prendere anche tre David di Donatello: uno per la categoria Miglior film, uno a Laura Morante per la Miglior attrice protagonista e il terzo alla colonna sonora di Nicola Piovani. Con “La stanza del figlio” Moretti vinse anche il Nastro d’argento come miglior regista. Poi una sfilza di nomination.

Il tema

Un film decisamente impegnativo, visto il tema trattato: la morte prematura di un figlio, i tanti interrogativi irrisolti e i sensi di colpa dei genitori. Il viaggio a ritroso nei ricordi. Sullo sfondo Ancona che, però, veniva rappresentata in una versione straniante, perché doveva accompagnarsi agli stati d’animo rappresentati nel film da un certo punto in poi. Dunque la bella Ancona è ancora in cerca di un riscatto e di una luce differente, senza nulla togliere al maestro Moretti. Ma fare da scenografia ad un film di Natale, con Pieraccioni e Siani, sebbene sarà una produzione dall’aura meno autoriale, potrebbe rimettere in sintonia l’immagine della città con un’allegria contagiosa di cui ce n’è abbondante bisogno.

Andrea Maccarone

