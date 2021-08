Un boato e la falesia viene giù: paura per una grossa frana al Trave

ANCONA - Uno spettacolo impressionante che per fortuna non avrebbe provocato danni alle persone. Una grossa frana si è infatti abbattuta sulla spiaggia del Trave, il cui accesso è vietato proprio questo motivo, intorno alle 14.30. Non risulterebbero bagnanti coinvolti, ma allo spettacolo hanno hanno assistito molte persone da imbarcazioni ormeggiate poco lontano dalla riva. I testimoni hanno parlato di un boato e di una pioggia di pietre anche di grandi dimensioni. Sul posto anche una motovedetta della Capitaneria.

