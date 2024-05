CORROPOLI Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Ettore Muscella, 58 anni. Lo schianto è avvenuto, nel primo pomeriggio di ieri, a Corropoli. Ex amministratore comunale di Torano Nuovo e conosciutissimo imprenditore balneare di Tortoreto, Muscella potrebbe aver avuto un malore mentre guidava, ipotesi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Proprio oggi avrebbe compiuto gli anni in un terribile quadro che il destino aveva dipinto per lui.

Lo schianto

L'incidente è avvenuto su viale Gran Sasso, nel tratto stradale che collega Nereto a Corropoli lungo la Statale 259 che percorre un po’ tutta la Val Vibrata. Muscella, alla guida della sua Citroen C4, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro una pianta al margine della strada. Un impatto che non gli ha dato scampo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, l'urto violentissimo contro l'albero è stato fatale. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza, un'automedica e anche un elicottero da Pescara, pronto a trasferire l'automobilista al vicino ospedale di Sant'Omero o a Teramo nel caso in cui le condizioni fossero risultate più gravi.

I soccorsi

Purtroppo, i tentativi di salvataggio si sono rivelati vani e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 58enne. A seguito del violento impatto Muscella è rimasto incastrato nell'abitacolo del veicolo. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo dallo sportello posteriore. Sempre i pompieri, in collaborazione con i sanitari giunti sul posto, hanno praticato al 58enne lunghe manovre di rianimazione cardiopolmonare senza riuscire, però, a salvargli la vita.

Ettore Muscella era una figura molto conosciuta e stimata nella sua comunità, non solo per il suo impegno nel settore alberghiero, essendo il titolare dello chalet Solarium a Tortoreto Lido ed avendo gestito (con altri) l'hotel Meripol di Alba Adriatica, ma anche per il suo ruolo attivo nella politica locale. Aveva, infatti, ricoperto la carica di assessore e di vice sindaco a Torano Nuovo in epoca in cui sindaco era Alessandro Di Giacinto.

Ma è stato anche assessore e ha collaborato in maniera molto stretta con l'allora primo cittadino Dino Pepe. Muscella era anche presidente dell'associazione balneatori "Balneator" a Tortoreto, dimostrando un impegno costante verso il miglioramento dell'industria delle vacanze. Le comunità di Torano Nuovo e Tortoreto piangono la perdita di un uomo sempre gioviale e di un imprenditore di successo ma anche di un papà di famiglia.

Le indagini

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di indagini da parte dei carabinieri di Alba Adriatica ma la prematura scomparsa di Ettore Muscella lascia un vuoto in tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo di Ettore e si attende di conoscere la data dei funerali dell'imprenditore visto che il magistrato di turno, Stefano Giovagnoni, ha autorizzato la rimozione della salma e la riconsegna ai famigliari. Lascia la moglie Serena e tre figli.