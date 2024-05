MONTEPRANDONE Grande paura per un ventunenne finito in un canale con la propria auto e stato trasportato al trauma center di Torrette con l'ambulanza, perché l'elisoccorso era impossibilitato a volare per il maltempo. È successo in via Primo maggio a Centobuchi intorno alle ore 3 di ieri. Il ragazzo, mentre rientrava a casa, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail, lo ha sfondato e dopo un volo di tre metri è finito nel canale sottostante dove l'acqua è piuttosto bassa «ma se l'auto si fosse capovolta avrebbe potuto anche annegare» spiega il ragazzo che per primo ha prestato i soccorsi.

«Ho sentito un gran boato, mi sono affacciato e ho visto la macchina nel torrente – prosegue -. Mentre chiamavo il 118 mi sono precipitato a soccorrerlo; è un ragazzo che abita vicino al luogo dell’incidente; era sotto choc. Ho cercato di tranquillizzarlo mentre aspettavamo l'arrivo dei soccorsi. È rimasto sempre cosciente». Il guardrail era stato installato poche ore prima. «Hanno piantato i pali nella terra anziché nell'asfalto, ed ecco il risultato - spiega un residente della via - senza considerare la protezione messa nei ponti che portano alle case. Hanno sostituito ringhiere di ferro che in 50 anni non sono mai state sfondate, ed ecco il risultato». Sul posto, Potes, vigili del fuoco di San Benedetto, che hanno estratto il ragazzo dall'auto, e polstrada di Ascoli.