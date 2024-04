SAN BENEDETTO Si terrà questo sabato la presentazione della convenzione Masaf, tra il ministero e l’Università Politecnica Marche. Nasce, infatti, a San Benedetto, un innovativo corso di laurea triennale in “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche” che verrà presentato dal ministro Francesco Lollobrigida. Alle ore 12 al Museo del Mare, in piena area porto - via Cristoforo Colombo 94 - si terrà l’incontro con la stampa, di presentazione della convenzione che è stata sottoscritta appunto tra il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e l'Università Politecnica delle Marche per l’istituzione del corso di laurea triennale che è stato chiamato “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche”. Parteciperanno il ministro titolare del dicastero, Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sottosegretario all'Economia e finanze, Lucia Albano, il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, e il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Il corso già presente sul sito on line della Politecnica mira a fornire una formazione innovativa, multidisciplinare e funzionale allo sviluppo di conoscenze e competenze per la gestione sostenibile di aziende e istituzioni coinvolte nella filiera della pesca e dell’acquacoltura, ossia nei vari settori legati alla produzione, distribuzione, trasformazione, vendita e utilizzo dei prodotti ittici. Obiettivo fondamentale del è formare figure professionali con competenze multidisciplinari specifiche al fine di valorizzare sia le competenze economico-aziendali e giuridiche sia quelle di biologico-ambientali. Un importante risultato per San Benedetto e un ritorno, quello del ministro Lollobrigida che già lo scorso anno aveva partecipato alla kermesse della Coldiretti, sempre al porto.