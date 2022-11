Sottosegretario Lucia Albano, lei sarà l’unica rappresentante delle Marche al governo mentre negli esecutivi Conte 2 e Draghi ce n’erano due. Anche gli imprenditori locali si aspettavano almeno un altro esponente oltre lei.

Cosa è accaduto nel frattempo?

«Le Marche possono comunque contare su un consistente numero di rappresentanti in Parlamento, La voce dei marchigiani è ampiamente rappresentata all’interno delle istituzioni, forse per la prima volta nella storia. In ogni caso non farei una riflessione sul numero, ma piuttosto sulla rilevanza del ministero e sull’importanza di avere un governo nazionale dello stesso orientamento politico di quello regionale. Visione comune e unità d’intenti faciliteranno il lavoro da svolgere».

Lei è nata a San Benedetto. Sente comunque la responsabilità di essere l’unica ad essere entrata nell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni?

«Il senso di responsabilità lo avvertivo anche prima: in qualità di capolista alla Camera ho avuto l’onore di rappresentare l’intera regione».

Cosa si impegnerà a fare per le Marche?

«Ora le cose da fare sono moltissime e mi impegnerò al massimo, seppur in una congiuntura economica così complessa. Sarò il collante tra il governo regionale e il governo nazionale e mi batterò per risolvere i problemi annosi della nostra Regione».

Un ministero importante in un momento come quello attuale, l’Economia. Quale sarà il suo apporto, ha già qualche idea?

«Al momento la priorità del governo, sul fronte economico, è lavorare sul tema del caro energia: aiuti a famiglia e imprese per fronteggiare questo momento di difficoltà».

Dov’era quando ha saputo di essere entrata in squadra?

«L’ho saputo oggi ed ero semplicemente in casa. I sottosegretari sono nominati dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ringrazio sentitamente per la grande fiducia che mi ha accordato».

Vorrà essere chiamata sottosegretario o preferisce il femminile?

«Sottosegretario va benissimo».