ANCONA «Marche in francese vuol dire in cammino. Ecco: è fondamentale che questo cammino italiano qui a Parigi sia rappresentato dalle Marche, una regione fantastica a cui mi legano molti ricordi». Un cammino che porta il nostro territorio dalla provincia dell’impero alla ribalta internazionale. E a tracciare la rotta è Francesco Lollobrigida, ministro all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare. La vetrina per la nostra enogastronomia è di quelle irripetibili: l’VIII Settimana della cucina Italiana nel mondo, proprio nel periodo in cui si parla di candidarla a patrimonio Unesco.

A cucinare c’è lo chef stellato Enrico Mazzaroni, che ieri ha ottenuto la riconferma della Guida Michelin. Un allineamento astrale estremamente propizio, e non sfugge al governatore Francesco Acquaroli, arrivato ieri nella capitale francese proprio per essere presente all’evento all’Ambasciata italiana ritagliato sulle Marche del “Benessere con gusto”. Presenti, tra gli altri, i sindaci di Macerata (Parcaroli), Fermo (Calcinaro), il presidente della Camera di Commercio Sabatini e Ascoli (Fioravanti) e il direttore dell’Atim Bruschini. «Una vetrina enorme dopo quella di Piazza di Siena - esulta Acquaroli -. Un palcoscenico incredibile per le eccellenze enogastronomiche marchigiane: un pantheon di livello assoluto». Gli fa eco Bruschini: «La scelta del mercato francese come riferimento per il turismo marchigiano è testimoniato dal successo del volo e da questo evento. Un percorso unico e affascinante». Il cammino delle Marche per uscire dall’anonimato.