Al via la settimana della cucina italiana nel mondo con l’incontro tra le imprese marchigiane e l’ICE Parigi

PARIGI - È ufficialmente iniziata la settimana della cucina marchigiana a Parigi con, alle ore 9.00 di questa mattina, lunedì 13 novembre, il primo degli appuntamenti previsti nell’ambito di “Benessere con gusto: la cucina marchigiana a Parigi”. Presso la sede dell’ICE Parigi, le imprese marchigiane hanno incontrato il Dott. Luigi Ferrelli, direttore dell’Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’esterno.

Incontro e scambio

Un’occasione, quella odierna, di incontro e scambio tra le aziende marchigiane recatesi in Francia per l’occasione e il mercato francese; il primo degli appuntamenti, non a caso, si pone in linea con le attività di collaborazione intercorse tra la Regione Marche e l’ICE che cura, da anni, la partecipazione a fiere ed eventi internazionali delle aziende nostrane, oltre allo sviluppo dei rapporti sul territorio transalpino. “Quello francese” – ha commentato l’Assessore allo Sviluppo Economico e all’Agricoltura della Regione Marche Andrea Maria Antonini – “rappresenta per noi un hub fondamentale, nel quale convergono imprese, mercati internazionali ed esperti del settore.

La Francia, si aggiunga a ciò, rappresenta da sempre per l’Italia un mercato di riferimento, attento ai nostri prodotti e sempre più concentrato nei confronti del settore agroalimentare”.

Il mercato francese

Al centro del primo degli appuntamenti previsti vi sono stati i rapporti tra le aziende marchigiane e il mercato francese. «Quello francese è un mercato di riferimento per l’enogastronomia italiana e marchigiana” – ha continuato l’Assessore Andrea Maria Antonini – “Il nostro obiettivo, sottolineato dalla quattro giorni parigina, è quello di mostrare, alla comunità internazionale, le Marche come terra di benessere e biodiversità, come Regione nella quale il mangiar bene e il vivere bene sono garantiti. Le premesse, ad oggi, fanno ben sperare e, complice la sempre maggiore attenzione rivolta al settore enogastronomico, ci illustrano ottime potenzialità e scenari futuri positivi”.

Le imprese presenti

Nel corso dell’introduzione istituzionale, l’assessore Andrea Maria Antonini ha presentato le aziende marchigiane presenti: il Consorzio Vini Piceni e l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini per il vino, Spinosi per la pasta – prima pasta all’uovo IGP in Italia –, il Consorzio DOP Cartoceto per l’olio, l’Agricola San Michele Arcangelo per confetture e sottoli, Re Norcino per il ciauscolo, l’Azienda Agricola Fontegranne per i formaggi, il Consorzio Tutela e Valorizzazione dell’Oliva Ascolana del Piceno DOP, Angellozzi Tartuficoltura per il tartufo e Apicoltura Zucconi per il miele, prodotto per il quale le Marche si pongono al secondo posto, in Italia, per il rapporto tra apicoltori e numero di abitanti. All’incontro ha preso parte anche il giornalista Bruno Gambacorta, ideatore e conduttore della rubrica settimanale Eat Parade, in onda su Rai2, dedicata ai temi del mangiare sano e del benessere.

Intervenuto nel corso dell’incontro, Luigi Ferrelli ha dato risalto a prospettive, opportunità e criticità del mercato italiano in Francia, soffermandosi sui prodotti delle industrie lattiero-casearie, gli stessi che maggiormente incontrano i gusti della popolazione e degli chef locali; dato testimoniato, a sua volta, dal progressivo aumento delle esportazioni che hanno raggiunto nel 2022, per la Regione Marche, un totale di € 27.275.556.

La mattinata parigina si è conclusa con il primo degli appuntamenti previsti dal Business Tour dedicato alle imprese del settore agro-alimentare presenti, per l’occasione in visita presso La Grande Epicerie, accolte e guidate da Laurent Tregaro, Responsabile Acquisti.

Il percorso

Le aziende hanno così iniziato, nel negozio tipico di Rue de Sèvres, il percorso che le vedrà coinvolte fino alle 16 di domani, martedì 14 novembre, e che consentirà loro di entrare in contatto con i buyer, gli importatori e i distributori di prodotti d’alta gamma, oltre che con i negozi tradizionali specializzati e i ristoranti francesi e italiani. “Si tratta di un’ottima occasione” – ha sottolineato l’Assessore Andrea Maria Antonini – “grazie alla quale venire a conoscenza di centri attraverso i quali è possibile ampliare il proprio business.”

Il pomeriggio parigino proseguirà con gli incontri con Emilio Agato, titolare di SUM, importatore e distributore di prodotti d’alta gamma, e con Corinne Polsinelli, proprietaria di cinque negozi Delizius a Parigi. Concluderanno la giornata l’aperitivo e la cena, con menu marchigiano, presso la Scuola Alberghiera “Guillaume Tirel”, location selezionata dall’Accademia Italiana della Cucina; saranno i prodotti delle aziende marchigiane presenti i protagonisti della cena, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, giornalisti del settore enogastronomico.