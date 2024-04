Civitanova piange Pietro Melappioni: una vita dedicata a musica e cucina

CIVITANOVA Aveva festeggiato il 70esimo compleanno all’inizio dell’anno, poi la scoperta di avere una malattia: stamattina (23 aprile) Pietro Melappioni si è spento all’ospedale di Civitanova. I suoi baffi inconfondibili in città, dove lo conoscevano veramente in tanti. Soprattutto per la sua attività di commerciante, prima nel mondo della musica e poi in quello della ristorazione.

La vita

Insieme a Cenzino Morresi è stato titolare di Disco Story, storico negozio in corso Umberto I. Poi ha indossato un cappello da chef e ha aperto, con la famiglia “Il bicchiere della Staffa”, un’osteria ristorante in zona Piane Chienti, nella campagna di Santa Maria Apparente. Molto noto anche uno dei suoi figli, Giovanni (ci sono anche Alessandro e Benedetta), apprezzato scrittore e autore di romanzi storici. È stato anche titolare di una pizzeria, sempre nel centralissimo corso Umberto I. Lascia anche la moglie Beatrice. Il funerale si terrà domani alle 16 nella chiesa dei Frati Cappuccini.