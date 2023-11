Le Marche sul palcoscenico parigino per l'VIII Settimana della cucina Italiana nel mondo

ANCONA «Marche in francese vuol dire in cammino. Ecco: è fondamentale che questo cammino italiano qui a Parigi sia rappresentato dalle Marche, una regione fantastica a cui mi legano molti ricordi». Un cammino che porta il nostro territorio dalla provincia dell’impero alla ribalta internazionale. E a tracciare la rotta è Francesco Lollobrigida, ministro all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare. La vetrina per la nostra enogastronomia è di quelle irripetibili: l’VIII Settimana della cucina Italiana nel mondo, proprio nel periodo in cui si parla di candidarla a patrimonio Unesco.