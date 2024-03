La casa di droga. Nascondeva stupefacenti in cucina, salotto e bagno. Denunciato un giovane anconetano

ANCONA - La casa di droga. Non è una nuova serie tv ma quello che hanno scoperto gli agenti della polizia di Ancona. Il 22 marzo 2024, gli investigatori di questa Squadra Mobile - Sezione Antidroga, a seguito di attività info-investigativa finalizzata alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno proceduto con una perquisizione personale e domiciliare a carico di un italiano di 26 anni, già conosciuto per precedenti di polizia in materia di droga.

L'indagine e l'azione



L’attività investigativa e di osservazione dei poliziotti aveva permesso di capire che il giovane spacciatore era da tempo attivo nell’attività di cessione della droga a giovani coetanei anconetani. Ieri pomeriggio, al fine di dare riscontro oggettivo a quanto appreso durante l’attività investigativa, i poliziotti dell’antidroga della Squadra Mobile dorica hanno effettuato un servizio di osservazione dinamico che permetteva di agganciare il giovane a bordo della propria autovettura, dopo che lo stesso era sceso dal mezzo e aveva fatto accesso a piedi in una stradina dissestata nella periferia di Ancona. Una volta raggiunto, è stato fermato e sottoposto ad una prima perquisizione rinvenendo un piccolo quantitativo di cocaina. La successiva perquisizione operata nella sua abitazione, permetteva di rinvenire altro stupefacente e il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura della droga.

In tutto gli agenti rinvenivano e sequestravano 5 grammi di cocaina, nascosti nel mobile porta televisione della sala e all’interno di una lampada.

Droga in casa



In cucina, all’interno di un pensile posizionato sopra il lavello, gli agenti rinvenivano una borsa in stoffa, di piccole dimensioni, all’interno della quale era presente un bilancino elettronico di colore grigio ed un barattolo in vetro trasparente al cui interno era presente un involucro di cellophane contenente 5 grammi di hashish. Dentro un mobiletto del bagno veniva rinvenuta una boccetta in vetro contenente droga in formato oleoso del tipo CBD (cannabinoide) FS, del peso di grammi 7,59 netti. All’interno di una pattumiera, invece, si rinveniva una busta in plastica alla quale mancavano numerosi ritagli di forma circolare, dalle medesime caratteristiche di forma e colore degli involucri della sostanza stupefacente rinvenuta. Alla luce di quanto emerso l’uomo veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ed indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.