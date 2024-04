Ancona-Lucchese, allarme rientrato: il pubblico ci sarà per la sfida che vale la salvezza. A Fermo, invece, biglietti vietati ai pescaresi

ANCONA - Allarme rientrato. Ci saranno anche i tifosi domenica per l'attesa sfida al Del Conero contro la Lucchese, la partita cui i biancorossi chiedono i tre punti per evitare la lotteria dei playout e conquistare così la salvezza dopo una stagione particolarmente sofferta.

Decisione presa dopo le problematiche emerse nei giorni scorsi quando sembrava possibile che la partita si potesse anche giocare senza pubblico. Pochi minuti fa l'annuncio che Ancona-Lucchese si giocherà davanti ai tifosi, moltoverosimilente tanti. Nel pomeriggio di oggi sarà divulgata la nota ufficiale con tutte le precisazioni.

Fermo, divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Pescara



Il Prefetto di Fermo, considerati i profili di rischio per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, segnalati dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha invece disposto oggi il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Pescara per la gara “Fermana-Pescara”, valevole per il Campionato di calcio di serie C.