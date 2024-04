Incendio negli spogliatoi del campo da baseball ad Ancona, il sospetto del dolo

ANCONA - Un incendio è scoppiato attorno alle 16.30 negli spogliatoi del campo da baseball di via Sacripanti. Il rogo ha annerito completamente i locali che si trovano sotto le tribune. Le fiamme sono state domate prontatamente dai vigili del fuoco, arrivati con l'autobotte. Sul posto anche una Volante della polizia.

Incendio negli spogliatoi del campo da baseball, non si esclude il dolo

Non si esclude la pista del dolo. Qualche passante, prima che divampassero le fiamme, ha visto correre via un gruppo di ragazzini. Non sarebbe, tra l'altro, la prima volta che le lingue di fuoco attaccano le strutture del campo da baseball. Indagini in corso.