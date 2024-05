Le origini doriche del ct dell'Argentina campione del mondo Cesar Menotti: la nonna Maria Canonici era di Ancona

ANCONA - Cesar Menotti, ex Dt dell’Argentina campione del mondo nel 1978 scomparso domenica, aveva origini marchigiane. Anconetane, per la precisione, visto che la nonna, Maria Canonici, era nata nella Dorica nel 1873, come risulta dai ”Portali antenati”, analizzati dal cameranese Fiorenzo santini, sociologo dell’emigrazione, riuscito ad arrivare a questa conclusione grazie alla collaborazione con il dott. Giuseppe Merlinie. Menotti è un altro grandissimo del calcio argentino che ha origini nella nostra regione.

Cesar Luis Menotti, morto a 85 anni l'ex ct dell'Argentina: era ricoverato in ospedale per anemia

I campioni

Tra i duecentomila marchigiani emigrati in Argentina in un secolo hanno origini nelle Marche tra gli altri l’ex-presidente del Boca Angelici, Renato Cesarini, l’immenso Leo Messi ma anche, Sensini, Soule’ , Balbo , Trobiani e Giusti (meno conosciuti ma entrambi campioni del mondo nel 1986), Abbondanzieri, Ruggeri, Talamonti, Coloccini, D’Alessandro, Carboni, Paglialunga, Camoranesi, Scocco, Bizzarri, Osvaldo,l’ex-c.t. Sampaoli, ,Massei , Pesaola e l’altro c.t. campione del mondo Lionel Scaloni.

Ebbene Cesar Menotti (classe 1938) è decisamente nel novero dei grandissimi personaggi del calcio mondiale.

Menotti, figlio dell’attaccante Antonio (classe 1904), detto “el flaco”, è stato ottimo attaccante del Racing, del Boca, del Santos nonché 11 volte nazionale argentino. Deve però la sua fama calcistica soprattutto alla sua carriera di allenatore davvero di altissimo livello nelle più grandi società argentine (Boca, River, Independiente, Central ecc), messicane (anche la nazionale) , spagnole (Atletico Madrid e Barcellona) ed anche una breve parentesi alla Sampdoria. Carriera giunta al culmine con la prima vittoria argentina al campionato del mondo nel 1978.