Nasce Nido di Rondine, cucina sinfonica a Lucrezia: dalla tradizione italiana alla pasticceria salata

CARTOCETO Si chiama “Nido di Rondine, cucina sinfonica” ed è l’inizio dell’avverarsi di un sogno.

Un sogno fatto dalla voglia di conoscere, approfondire, studiare la cucina italiana che ha portato Raed Abdalla, titolare e chef del nuovo locale aperto a Lucrezia di Cartoceto, a partire dall’Egitto per scoprire i segreti della "nostra arte" tra i fornelli.

Dall'Egitto a Lucrezia



Appassionato di cucina, Raed ha lasciato la propria terra, la propria famiglia, per la voglia di conoscere, da giovanissimo, a soli 15 anni: un esempio di determinazione e voglia di imparare.

Solo quando è arrivato in Italia ha scoperto il mondo del sushi, che ha apprezzato tanto quanto i piatti più tradizionali dello stivale su cui si è specializzato e si è distinto nel territorio e non solo.

Raed è venuto per imparare, e questo ha fatto, diplomandosi all’alberghiero Santa Marta di Pesaro. Tantissimi i corsi di formazione e perfezionamento e non sono mancate le collaborazioni per l’apertura di locali, vocati al mondo del sushi e della cucina più tradizionale, in tutto lo stivale e in particolare nelle Marche e in Abruzzo.

Lo studio

Dopo anni di studio e ricerca, che, come dice lui stesso, non finiscono mai, è riuscito a far prendere forma al suo sogno: un suo locale.

«Vedere il proprio sogno che si realizza è qualcosa che si fa fatica a descrivere a parole, diciamo che cercherò di spiegarlo con i miei piatti».

Perché Nido di Rondine? «Perché come ogni rondine decide dove fare il proprio nido, anche se lontano da dove è nata, ho deciso in qualche modo di fare qui il mio nido.

Ho trovato la situazione ideale per far prendere forma al mio progetto. Non conta solo dove nasci, ma dove impari, vivi e costruisci qualcosa, dove costruisci qualcosa per qualcun’altro».

Fusioni e ricerche

Ne è nata una cucina frutto di studi e ricerche, sperimentazioni e fusioni. La tradizione incontra la modernità della pasticceria salata, la cucina italiana lascia spazio a quella asiatica e viceversa.

Il tutto con un occhio alla salute, con una attenzione all’aspetto nutrizionale, sempre utilizzando prodotti di prima scelta e cotture che li rispettino e valorizzino.

Perché cucina sinfonica? «Perché in un mondo dove l'armonia nasce dall'unione di note diverse, abbiamo dato vita a un luogo in cui ogni piatto vuole essere una sinfonia e ogni ingrediente è una nota preziosa suonata dall'orchestra della nostra cucina. A Nido di Rondine, crediamo che la magia si manifesti quando elementi distinti si uniscono per creare qualcosa di straordinariamente unico».

Proprio come in una sinfonia, dove ogni strumento dà il meglio sia in solitaria che in perfetta armonia con gli altri, la cucina di Raed e del suo staff esplora l'arte di combinare sapori inaspettati per dare vita ad esperienze culinarie indimenticabili. «Dal sushi, ai piatti gourmet, ogni creazione è guidata dalla passione e dall'armonia. Ogni ingrediente viene selezionato e valorizzato, creando così una vera e propria sinfonia per il palato sempre con una continua ricerca di nuove note e nuove melodie».