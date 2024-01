Cartoceto, il camion si ribalta nella cava di ghiaia: in prognosi riservata l'autista 40enne

CARTOCETO - Quarto infortunio sul lavoro (di cui due purtroppo mortali) nella giornata nerissima delle Marche. Ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita il camionista che è rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio nella cava di ghiaia Penserini. Il quarantenne pesarese è stato ricoverato con prognosi riservata all’ospedale regionale Torrette di Ancona in seguito al ribaltamento del suo camion.

Verso le 14.30 era alle prese con la manovra per depositare il contenuto del suo mezzo sulla rampa della cava di ghiaia dislocata tra il comune di Cartoceto e quello di Fano. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è messo in moto retrocedendo fino a ribaltarsi imprigionando nella cabina di guida l’operatore che fortunatamente è riuscito a liberarsi da solo e mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo nonostante le lesioni e lo choc subiti. E’ stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato su strada all’ospedale regionale. L’eliambulanza, allertata, infatti, non si è potuta alzare in vento a causa del forte vento.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano e per gli accertamenti di legge gli agenti della polizia locale di Cartoceto.

Agli ordini del comandate Luca Renzi sono rimasti impegnati fino al tardo pomeriggio. Per recuperare il pesante mezzo rovesciato è stato necessario l’intervento di un carro gru. Operazioni laboriosa che si è conclusa all’incirca alle 17.30. La dinamica dell’incidente ha fatto temere il peggio. Per fortuna non ha riportato lesioni drammatiche. Il camionista è sempre rimasto cosciente anche se dolorante.