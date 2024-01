Massignano, cade dal cestello del muletto e batte la testa: grave un camionista di 58 anni

MASSIGNANO - Giornata nerisimma per gli infortuni sul lavoro nelle Marche. Un camionista straniero di cinquantotto anni è caduto dal cestello meccanico del muletto mentre stava caricando la merce a bordo del suo mezzo pesante. È successo questo pomeriggio poco prima delle 17 in un'azienda in contrada San Pietro a Massignano. L'operaio stava mettendo alcuni vasi nell'autocarro per effettuare un trasporto, quando per motivi non ancora chiariti, ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa un metro e mezzo, e nella caduta rovinosa a terra ha sbattuto violentemente la testa. E' stato trasportato all'ospedale di Torrette ma non è in pericolo di vita.