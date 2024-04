ASCOLI Cambio al vertice del gruppo Gabrielli che a fine 2023 ha toccato quota un miliardo di euro di fatturato. Laura Gabrielli è la nuova presidente della Magazzini Gabrielli e prende il posto del padre Luciano. Accanto a lei siederanno in consiglio di amministrazione il padr, i cugini Luca e Roberta Gabrielli (che subentra alla sorella Barbara) e i due consiglieri esterni, Roberto Masi (vice presidente) e Giuseppe Mondavi.

Il curriculum

Laura Gabrielli, 51 anni , coniugata con tre figli e sposata con Massimiliano Ossini, laurea in economia aziendale alla Bocconi di Milano, è membro del consiglio di amministrazione della Magazzini Gabrielli dal 2002 e per dieci anni, dal 2014 ad oggi, è stata anche amministratore delegato della partecipata FG Gallerie Commerciali.«Sono onorata – ha detto Laura Gabrielli – di questo nuovo incarico che mi vedrà alla guida dell’azienda di famiglia. Sono perfettamente consapevole dell'importanza del ruolo che andrò a ricoprire e il mio impegno sarà quello di operare per garantire un futuro alla Magazzini Gabrielli.

Si apre una nuova fase della vita aziendale, ma la mia nomina è nel segno della continuità, avendo ricevuto il testimone da mio padre e potendo contare ancora su di lui in consiglio di amministrazione oltre ai due miei cugini e ai due consiglieri esterni che collaborano con il gruppo da anni e che porteranno competenza e visione strategica. Da oggi - conclude - assumo una grande, nuova responsabilità, da un lato nei confronti dei soci che mi hanno nominata e dall’altro verso i nostri 3. 500 collaboratori. Il mio impegno sarà massimo anche verso tutto ciò che gravita intorno alla Magazzini Gabrielli».

L'assemblea dei soci di ieri, oltre a ratificare la nomina del nuovo vertice dell'azienda ha anche approvato il bilancio relativo al 2023. La Magazzini Gabrielli ha chiuso un anno straordinario in termini di risultati. Il fatturato, pari a 1,096 miliardi di euro, ha superato, per la prima volta nella storia, la soglia del miliardo di euro, con una crescita del 23,35% rispetto all’anno precedente con un utile netto che è cresciuto del 53.80% e che è pari a 34,228 milioni di euro. L'Ebitda ha raggiunto i 77,9 milioni di euro che corrisponde al 7,1% del fatturato.

I punti vendita

La struttura retail, tra diretti e indiretti, è composta da 320 punti vendita presenti nelle cinque regioni Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio con i marchi Oasi, Tigre e Tigre Amico. Lo sviluppo della rete commerciale, nel corso del 2023, è stato caratterizzato anche dall'acquisizione degli oltre cinquanta punti vendita tra Roma e provincia a marchio Coop. L’ingresso nel Gruppo Selex, prima centrale di acquisto italiana della Grande Distribuzione, avvenuto tre anni fa, si è rivelato una scelta vincente.