ASCOLI L’incubo delle multe serali su corso Trieste è rinviato fino a che non sarà pronta tutta la nuova segnaletica. L’Arengo, dopo il mese di sperimentazione richiesto dal Ministero delle infrastrutture per il nuovo varco elettronico in piazza Roma al fine di garantire il transito dopo le 20,30 e fino alle 7 del mattino seguente solo a residenti e autorizzati, ha deciso di prolungare il periodo di tolleranza sul fronte sanzioni.



Cause di forza maggiore

Una scelta dettata dal fatto che per poter regolamentare senza problemi sia il transito che la sosta delle auto sull’importante arteria di attraversamento del centro storico ascolano si ritiene opportuno attendere l’adeguamento di tutta la segnaletica. Attualmente, infatti, deve essere ancora realizzata la segnaletica sia orizzontale, quindi con strisce dei posteggi e indicazioni sul loro utilizzo, che verticale con cartelli che indichino quali posti siano a pagamento e quali, invece, per carico e scarico e residenti. Per evitare, quindi, di ricorrere alle sanzioni in maniera prematura, considerando che chi transita e parcheggia non ha ancora a disposizione tutte le informazioni necessarie. Si attenderà, dunque, che sia l’amministrazione comunale, per transito e strisce gialle, sia la Saba, per le strisce blu (il parcometro è già stato installato), provvedano a realizzare la nuova segnaletica. Nel frattempo, tutti possono transitare su corso Trieste anche di sera.

Fasce orarie in attesa

Lo slittamento dell’entrata a regime della nuova Ztl con accesso da piazza Roma-via XX Settembre, di fatto, senza sanzioni pur essendo il varco elettronico già attivo, di fatto andrà a rimandare alla conclusione dell’apposizione della segnaletica l’attivazione delle previste fasce orarie su corso Trieste. In pratica, fino che l’Arengo non disporrà segnali e specifico provvedimento, tutti potranno transitare sul corso a qualsiasi ora. Allungando di fatto ancora di qualche settimana quella che può essere considerata la fase di pre-esercizio disposta dal Ministero delle infrastrutture per consentire di testare il nuovo varco. Poi, con l’ingresso a regime, come programmato, soltanto i residenti del centro con relativo permesso e gli autorizzati potranno transitare e sostare su corso Trieste dopo le 20,30 e fino alle 7 del mattino seguente Per tutti gli altri automobilisti, invece, il transito e la sosta saranno possibili solo dalle 7 fino alle 20,30.

Lo scenario che verrà

Con l’ingresso a regime, come programmato dall’Arengo, soltanto i residenti del centro con relativo permesso e gli autorizzati potranno continuare a transitare e sostare su corso Trieste dopo le 20,30 e fino alle 7 del mattino seguente. Per tutti gli altri automobilisti, invece, il transito e la sosta saranno possibili soltanto nella fascia diurna dalle 7 fino alle 20,30. Un modo per rendere più agevole per gli abitanti della zona trovare un posteggio libero e al tempo stesso combattere la sosta selvaggia serale. Transito vietato, invece, dalle 0 alle 24 in tutti i giorni dell’anno sia su corso Trieste che in tutte le Ztl del centro, per i veicoli con una massa superiore alle 3,5 tonnellate. Per quanto riguarda il transito, già adesso è consentito da corso Trieste con svolta a destra verso corso Mazzini est, all’altezza della Bnl, dove è stato tolto il varco.

L’altro varco spostato in via Afranio, invece, rende accessibile solo ai residenti tutta quella zona tra la sede ex Carisap e le Poste centrali dalle 9 alle ore 12:45 e dalle 15:30 alle 5 del mattino seguente. Transito libero nelle restanti fasce orarie.