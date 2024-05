ASCOLI Nuove regole per gli autovelox, sulle autorizzazioni per installarli e sul loro posizionamento lungo le strade. «Basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti», fa sapere il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Ieri la pubblicazione del decreto. Si tratta di un decreto legge, le nuove regole entreranno immediatamente in vigore, ma i gli enti avranno dodici mesi di tempo per adeguarsi e recepire le misure previste. Dopo un anno dall'entrata in vigore, i dispositivi dovranno essere “disinstallati fino all'adeguamento delle disposizioni del decreto”.



Entrate per circa 600mila euro



Nel Piceno si registra ben oltre il mezzo milione di euro di incasso dalle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità. «Si aggira intorno ai 600 mila euro la somma raggiunta», dichiara il presidente della Provincia, Sergio Loggi. L'unica strumentazione attivata da Palazzo San Filippo è quella, in entrambi i sensi di marcia, lungo il raccordo autostradale Sp 227, la sopraelevata dell'Ascoli Mare, in zona Porto d'Ascoli. «Si tratta di un'arteria ad alta intensità di traffico che presentava un elevato tasso di incidentalità e che grazie all’utilizzo del sistema di monitoraggio è stato abbattuto di circa l’87% - aggiunge il presidente - va evidenziato che l’autovelox deve rappresentare uno strumento per potenziare la sicurezza e non certo per fare cassa. In molti casi sono gli stessi cittadini a chiedere agli amministratori di intervenire con strumenti di controllo della velocità su tratti percepiti e ritenuti maggiormente pericolosi e a rischio di sinistri».



Nessun “lasciapassare”



«In generale, a mio avviso, ci vorrà del tempo per valutare gli effetti del provvedimento governativo sulla sicurezza. In ogni caso è fondamentale che la misura varata non sia interpretata come un “lasciapassare” per comportamenti scorretti e imprudenti alla guida. L’obiettivo dell’autovelox è quello di costituire un deterrente nei confronti delle infrazioni che possono avere gravi conseguenze sull’incolumità pubblica».



Impianti autorizzati



Tra le novità sostanziali del decreto ci sono l'autorizzazione, la segnaletica e i limiti. Ad esempio gli enti dovranno chiedere al prefetto il nulla osta per l'installazione di autovelox dimostrando che la misura servirà a limitare gli incidenti dovuti alla velocità. Questi dispositivi sulla sopraelevata, gli unici attivati da Palazzo San Filippo, sono autorizzati con decreto prefettizio del 2019. Presenti comunque misure per garantire la sicurezza. «Su quel tratto di strada c'è una segnaletica, c'è la linea continua sulla carreggiata, ci sono segnali che indicano il limite di velocità», sottolinea il presidente. Detto dei due autovelox lungo la sopraelevata dell'Ascoli Mare, nel resto delle strade dell'Ascolano pullulano gli apparecchi mobili, videovelox e telelaser, o quelli temporanei come ad esempio il dispositivo sulla superstrada in direzione est, tra le uscite di Marino e Maltignano.



Anas e polizia sulla superstrada



Per questi apparecchi non c'era finora necessità di autorizzazione del Prefetto, ma solo dell'ente proprietario della strada. Ad esempio il sistema di rilevamento della velocità lungo la superstrada, di competenza dell'Anas, è gestito dalla Polizia stradale. «Gli autovelox costituiscono uno strumento importante per garantire la sicurezza sulle strade e risulta quindi difficoltoso approntare soluzioni alternative – sostiene Loggi -. Tra queste si possono evidenziare un incremento dei pattugliamenti di difficile attuazione, a causa degli organici limitati, un potenziamento della segnaletica e delle condizioni di fruizione delle arterie. In questa prospettiva è necessario un aumento delle risorse, a livello nazionale e regionale, a supporto dell’attività degli enti locali impegnati quotidianamente a garantire la sicurezza stradale».