Furgone proveniente dalla Campania vende pesce senza documentazione di tracciabilità. Le prenotazioni si facevano su Whatsapp per Marche e Romagna. Scattano multa e sequestro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha condotto una ispezione mirata du un furgone isotermico, operante per conto di una nota pescheria di fuori regione. Il programma di vendita del pesce, illustrato su varie piattaforme social, prevedeva che il veicolo, posteggiato non molto distante dal casello autostradale, avrebbe effettuato una breve sosta per consegnare i prodotti ordinati online, per poi proseguire in direzione nord.

Marche e Romagna

Consegne nelle Marche ed in Romagna, per poi far rientro in Campania e ricominciare già domani. Grazie ad una accurata pianificazione, mimetizzati tra tanti acquirenti c'erano anche gli uomini della Guardia Costiera. Durante il controllo è stato riscontrato che il prodotto ittico trasportato, pubblicizzato tramite canali social e venduto previa prenotazione su chat WhatsApp, era privo di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità. Il verbale amministrativo è stato di 1.500 euro, sequestrando oltre 400 kg di prodotto ittico.