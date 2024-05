ANCONA Comuni meno autonomi, più potere ai prefetti. Inizia l’era degli autovelox al tempo di Matteo Salvini. Il decreto sarà pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, entro il 12 giugno sarà cosa fatta. Sarà, fa sapere il ministro leghista delle Infrastrutture, un mix di regole «per garantire che quegli occhi elettronici siano usati dove servono» e «non come una tassa». Un cambio di passo a lettura variabile.



Il deterrente



Non prevede brusche sterzate, Stefania Signorini. La sindaca di Falconara mantiene la direzione. «Vedremo gli effetti con l’entrata in vigore della legge. Comunque per noi il confronto con la prefettura è sempre stato un modo di agire. L’autovelox ha una funzione deterrente importante e continuerà ad averne». Sui Municipi chiamati a dimostrare che il tratto di strada dove vogliono piazzarlo è ad alto tasso di rischio, non fa una piega. «Lo abbiamo sempre fatto. Noi ne abbiamo uno, che è stato trasformato in tutor, sulla rampa che da Fiumesino va verso Ancona». Rafforza il concetto del non procedere mai in solitaria: «Quella è una via molto pericolosa, tant’è che abbiamo ottenuto dall'Anas un attraversamento. In passato lì si sono verificati diversi incidenti mortali. Nel tempo sono diminuiti i verbali, l’effetto deterrenza funziona».

Fissa i passaggi chiave, Roberto Benigni. Per il comandante dei vigili urbani di Numana, e responsabile del centro studi dell’Anvu, l’Associazione nazionale Polizia Locale, è rigore innanzitutto. «Dal 12 giugno - ripassa l'iter - gli autovelox potranno essere posizionati solo dopo essere stati validati dall’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, che dipende dal prefetto». Precisa: «Non si tratta di un confronto, ma di una pianificazione, che risponde ai criteri delle legge 120 del 2010 sulla sicurezza stradale». Resetta il navigatore: «Non potranno più essere piazzati lungo le vie dove c’è il limite a 50 e nei centri abitati è preferibile la contestazione immediata. Ovvero dev'esserci la pattuglia nei pressi». Dà senso al nuovo paradigma: «È la salvaguardia osservata dal punto di vista del cittadino». Sui dettagli vola: «Non possono essere sistemati a distanza troppo ravvicinata, devono essere almeno a un chilometro uno dall'altro. Ci sono stati degli eccessi, una proliferazione e anche casi di postazioni a sorpresa». In sovraimpressione scorre il caso di Falconara, dove sono fioccate le contestazioni perché quel misuratore di velocità non era stato segnalato a dovere. «Le regole - riprende il filo Benigni – varranno per i dispositivi da installare e per quelli già funzionanti: questi ultimi entro 12 mesi dovranno essere adeguati».



Le istanze



Diretto e tagliente, Italo D’Angelo. Il presidente di Conerobus, avvocato ed ex questore, in passato s'è occupato di ricorsi contro le multe da autovelox. «Il Decreto Salvini - non perdona - recepisce le reiterate istanze e doglianze delle associazioni degli utenti che, fino a oggi, in molti comuni sono stati vessati da dispositivi che anziché assicurare l’ incolumità rimpinguavano le casse municipali». La sua certezza: «Le norme che andranno in vigore erano attese da 13 anni, ci sarà un giro di vite per evitare che il cittadino si trasformi in un bancomat dei Comuni». Non rinuncia all’affondo: «I dispositivi mobili saranno consentiti nei casi in cui non sia possibile usare quelli fissi e dovrà essere garantita la visibilità. Basta con i vigili nascosti dietro alle fratte».

É la memoria storica, Giovanni Strologo. Dal 2009 è a capo del Comitato per il Rispetto del Codice della Strada, ha tutelato centinaia di automobilisti sanzionati da apparecchi ritenuti illegittimi. Geolocalizza le battaglie vinte: Filottrano, via Ancona in discesa all’Aspio di Osimo, Falconara. «Dopo trenta anni di esperienza con il ministero dei Trasporti - afferma - posso dire che la prevenzione degli incidenti non si fa attraverso il posizionamento degli autovelox, tutti sanno dove si trovano e rallentano, ma con il controllo delle strade, innanzitutto nel fine settimana». Sulla stessa lunghezza d'onda è il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini. «Il problema non è se sono omologati o no, o chi li autorizza, anche se troppi Comuni li hanno usati in maniera impropria, è l’inciviltà alla guida. Troppi automobilisti ignorano i limiti di velocità». É finita l’era.