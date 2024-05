FERMO - Fermo, al termine di una mirata attività info investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Fermo finalizzata al contrasto della prostituzione, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Fermo hanno scoperto e denunciato alla Procura di Fermo, per sfruttamento della prostituzione, due cittadine di nazionalità cinese di 57 e 46 anni, che gestivano un'attività di centro estetico e “massaggi erotici" a Campiglione di Fermo.

Durante le indagini condotte sull’esercizio, già interessato pochi giorni prima da un meticoloso controllo congiunto con i militari specializzati del Nas di Ancona e del Nucleo ispettorato del Lavoro di Ascoli (dove emerse che la titolare gestiva l'attività senza aver redatto il documento di valutazione dei rischi, con una sanzione di circa 30.000 euro e la sospensione dell'esercizio nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative per aver avviato l'attività senza comunicazione al Suap e per la mancanza dei requisiti professionali del personale, e l'impiego di prodotti cosmetici senza etichetta in lingua italiana, in violazione delle normative vigenti – furono poi sequestrati prodotti vietati dalla normativa nazionale ed europea poiché pericolosi per un valore di circa 2.000 euro) è stato accertato che le due donne, all’interno del centro, facevano praticare massaggi dal contenuto esplicito (sessuali/erotici) ad altre giovani connazionali di età compresa tra i 30 e i 40 anni, in violazione della famosa Legge cd “Merlin” del 1954 (che abolì la regolamentazione della prostituzione, chiudendo le case di tolleranza e introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione).

È stato appurato che la clientela era tutta proveniente dalla provincia e di età compresa tra i 18 e i 60 anni: in particolare alcuni giovanissimi usavano regalare un buono massaggio ad amici in occasione del compimento del 18esimo anno d’età. In alcuni casi sarebbe stato proposto anche un rapporto completo, dietro corrispettivo di circa 200 euro mentre il solo massaggio erotico costava circa 50 euro, ovviamente tutto rigorosamente “in nero”.