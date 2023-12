CHIARAVALLE - Era entrato verso le 20,30 di ieri nel Centro Massaggi Orientale in via Leopardi al civico 60 a Chiaravalle per sottoporsi ad un massaggio rilassante e distendersi un po’ il 79enne residente a Monsano che si è improvvisamente sentito male sul lettino mentre l’operatrice che gestisce il centro stava effettuando il massaggio.

L’anziano ha accusato un grave malore tanto che ha perso conoscenza ed i soccorritori, giunti poco dopo, non sono riusciti a rianimarlo neppure dopo una mezz’ora abbondante di massaggio cardiaco. La donna orientale che gestisce il centro si è precipitata nel vicino ristorante per chiedere aiuto e da lì l’addetto alla sala del locale ha telefonato al 112. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’automedica ma tutti i tentativi di rianimare il 79enne sono risultati vani.

Poco dopo sono arrivati in via Leopardi anche i carabinieri della stazione di Chiaravalle, coordinati dal maresciallo Domenico Maurelli, che hanno potuto solo prendere atto del decesso dell’uomo, colpito probabilmente da un arresto cardiaco. E’ stato forte lo sgomento che ha attanagliato la donna orientale che gestisce da diversi anni il centro massaggi e che nella zona è stimata e ben voluta. La salma è alla casa funeraria Santarelli di Monsano e le indagini sono portate avanti dai carabinieri.