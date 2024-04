SENIGALLIA Si è spento Marcello Signorini, fondatore della MontiMar. Aveva 84 anni. Con alcuni amici aveva dato vita nel 1991 all’associazione di volontariato di Marzocca e Montignano promotrice di numerosi eventi, di cui è stato anche il primo presidente. Molto attivo, inoltre, nella vicina Montemarciano come docente dell’Università della terza età.

Era nato a Milano dove, laureato alla Bocconi, aveva iniziato a lavorare come responsabile amministrativo per alcune aziende. Nel 1972 si era trasferito nel principato di Monaco per dirigere una grande multinazionale americana, lavoro proseguito rientrando in Italia. L’aveva poi lasciata per raggiungere Senigallia dove aveva aperto uno studio di consulenza aziendale. Si era dedicato fin da subito al volontariato, dedicandogli molte ore del tuo tempo libero dopo essere andato in pensione. Aveva recitato come attore in compagnie teatrali locali, tenuto corsi di dizioni e lettura e anche di educazione fisica. Appassionato di montagna, era iscritto al Club Alpino di Ancona e praticava anche il nordic walking. Aveva scritto poesie, romanzi e testi teatrali. «Persona di grande valore – lo ricordano dall’UniTre di Montemarciano - che tanto di buono ha realizzato nella vita e condiviso con i suoi concittadini e della cui scomparsa prendiamo atto con dolore e commozione vivissima». I funerali verranno celebrati oggi alle 9.30 nella chiesa di Marzocca.