SENIGALLIA - I veicoli sfrecciano su via Garibaldi a Marzocca e i residenti li invitano ad andare piano. Qualcuno sull’asfalto ha scritto con il gesso “Vai piano”. Si tratta di una strada molto trafficata che collega Marzocca con Montignano dove i cittadini hanno chiesto da tempo dei provvedimenti.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Donna investita in centro ad Ancona, immediata la corsa al pronto soccorso

Ci sono molti negozi nel tratto di Marzocca dove è comparsa la scritta e la gente attraversa di continuo. Spesso si sono verificati incidenti anche gravi. Via Garibaldi da Marzocca si imbocca dalla Statale Adriatica sud dove, ugualmente, gli incidenti stradali sono stati tanti, anche con esito mortale. I residenti avevano inoltre raccolto le firme nei mesi scorsi per chiedere una maggiore sicurezza soprattutto per i pedoni.

Sui provvedimenti da adottare non c’è condivisione però. Qualcuno vorrebbe i dossi, per costringere gli automobilisti a rallentare. Altri sono invece contrari, considerando anche se non rallentano in tempo possono essere anche molto rumorosi e di notte, in pieno centro abitano, non sarebbero proprio l’ideale. Rispunta anche l’ipotesi di una rotatoria, chiesta più volte in passato e mai realizzata. Per altri ancora potrebbe bastare una settimana di autovelox a convincere gli automobilisti a non esagerare con l’acceleratore. Una soluzione urgente la pretendono i cittadini e l’hanno ribadito anche con la scritta comparsa ieri per evitare che si verifichi l’ennesimo incidente.