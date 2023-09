SENIGALLIA Domani alle 14.30 nella chiesa di Marzocca si terranno i funerali di Francesco Lignola, il bambino di 10 anni deceduto mercoledì scorso per un incidente stradale. E’ stata nel frattempo indagata per omicidio stradale, come atto dovuto, la 41enne al volante dell’auto contro cui è avvenuto il terribile schianto. Una prassi in questi casi.

APPROFONDIMENTI IL DOLORE Rose, palloncini e un orsacchiotto nella Senigallia ancora sotto choc per il bambino di 10 anni investito in bici: «Addio Francesco, eri uno di noi». LE FOTO

La polizia locale ha accertato che il bimbo non si sia fermato allo stop immettendosi in viale della Resistenza, dove è avvenuto l’impatto con la Volkswagen Passat. La salma è stata lasciata a disposizione della famiglia che ha rinunciato a richiedere l’autopsia, non necessaria invece per la procura. La morte è avvenuta a Torrette per il trauma toracico riportato insieme ad un trauma cranico. Tutta la frazione sarà presente per l’ultimo saluto a Francesco Lignola, compresi i compagni di scuola. Ad officiare la funzione il parroco don Andrea.