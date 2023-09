SENIGALLIA La comunità di Marzocca si è fermata ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a Francesco Lignola, il bimbo di 10 anni vittima di un incidente stradale. Non è bastata l’ampia chiesa parrocchiale per accogliere tutti. Molti hanno dovuto seguire la funzione dal sagrato. Tra i presenti anche il sindaco Olivetti, il vicesindaco Pizzi, gli amici del nuoto di Chiaravalle, con cui Francesco aveva iniziato ad allenarsi.