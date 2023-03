Trentenne si distende sui binari, i carabinieri bloccano tutti i treni e la salvano

SENIGALLIA - Poco dopo le 18 di oggi idella stazione di Marzocca hanno salvato una donna che ha tentato di togliersi la vita. La donna è stata trovata sui binari del treno, dove si era collocata in attesa del passaggio del. I militari si sono subito calati per trarla in salvo, dopo aver bloccato tutti i treni. Ancora pochi minuti e col passaggio del treno in arrivo non ci sarebbe stato nulla da fare. La donna ha 30 anni, abita a Marzocca e ha alcuni problemi personali, per cui aveva deciso di farla finita. È stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia dove i sanitari la stanno visitando.