PESARO Un nuovo supermercato nel quartiere Pantano. Se ne parla da tempo ma adesso le voci diventano più concrete e i residenti non ci stanno. Questione di viabilità soprattutto dato che lo spazio di sfogo è ristretto. Da qui il no degli abitanti di via Carrara, via Pantano, via Lanza, via Ceccarelli e via Zanardelli. Presentata ieri una mattina in Comune per essere protocollata la petizione del comitato di residenti con le prime 142 firme raccolte. L’appello è indirizzato alla politica locale della giunta che verrà e alle associazioni di categoria. «Si blocchi l’iter in sede Urbanistica – rilanciano Patrizio Celli e Giorgio Patrignani, referenti del comitato - Va preservata la viabilità di una zona residenziale, già ora stretta e chiusa. Figuriamoci dopo, con un market fra le abitazioni e l’unico parchetto verde».



Nel quartiere



Tra l’altro a tiro di schioppo insistono già più supermercati nella vicina zona Celletta–Pentagono, anche di recente apertura. Negli uffici comunali all’Urbanistica c’è già un plico di documenti e un disegno preliminare di un Eurospin che arriva da Bologna, e che dopo l’apertura a Case Badioli punta ad espandersi fra Marche e Romagna. Per ora l’iter burocratico e amministrativo è sospeso perché nel mezzo ci sono le amministrative e toccherà attendere la prossima giunta.

La petizione: «No alla realizzazione di un supermercato nei terreni privati ex Rover, ex Lanaflex e Paver sulle vie Carrara, Ceccarelli, Pantano e Trometta – chiosa il portavoce Celli, che fino a due anni fa è stato vigile del fuoco - sappiamo che hanno subito una variante al Prg, e dove era prevista la costruzione di palazzine residenziali di tre piani, con al piano terra locali commerciali, si vorrebbe ora concedere l’area per un nuovo discount. Una variante che noi residenti fra via Lanza e Trometta riteniamo, se mai dovesse attuarsi sotto la nuova giunta comunale, immotivata e scellerata, dal momento che parliamo di un perimetro già oggi ristretto e con la previsione di parcheggi sulle vie Pantano, Trometta e Carrara. A ben guardare le planimetrie del progetto, ottenute dopo una richiesta di accesso agli atti, risulta che gli ingressi e le uscite da tutta l’area dei parcheggi ad uso del futuro supermarket, sono disegnati proprio sulle vie residenziali, e con le pensiline per il carico-scarico ad uso dei mezzi pesanti adiacenti alle vie Carrara e Zanardelli. Se ciò fosse vero, in assenza di una presa di posizione politica e tecnica, l’impatto sarebbe davvero pesante a Pantano, con un aumento dei flussi di traffico fra auto e tir, che impatteranno su quest’area e su via Giolitti. Già ora l’uscita di auto e mezzi sulle vie Pantano e Lanza in particolare, è compromessa proprio dal traffico delle attuali direttrici fra cui via Giolitti fino al rondò verso via Belgioioso. Oggi infatti l’unica via di sbocco di quest’area è via Croce. L’eventuale entrata e uscita dal discount sarebbe prevista su via Carrara e di fronte al parchetto pubblico “Carlo Ceccarelli. Ecco perché noi residenti riteniamo che l’apertura di altri accessi carrabili non farà altro che aggiungere un ulteriore criticità alla viabilità di una zona che ha una natura residenziale».



L’istanza



Margini di manovra ce ne sarebbero eccome. Ragion per cui il comitato di residenti incontrerà le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e i candidati sindaco. «I residenti chiedono – prosegue Patrizio Celli – di bloccare, qualora ci siano margini di manovra, nonostante la cessione di alcuni terreni, la costruzione dell’ennesimo supermercato e per di più, da un calcolo fatto usando l’applicazione Google nel giro di 1 chilometro quadrato, oltre a non aprire un varco carrabile di entrata e uscita ma studiare piuttosto una viabilità più leggera. Da un punto di vista puramente statistico infatti, non si può non notare che già in un raggio di circa mille metri quadrati esistono 8 supermercati di vari marchi e rispetto al punto dove è previsto il nuovo market».