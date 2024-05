SAN BENEDETTO - Un bagno chimico maleodorante, una recinzione che delimita lastre di cemento, tubi di plastica e materiale vario. E’ ciò che resta di un cantiere chiuso lo scorso 30 dicembre e che è presente da ormai cinque mesi presso largo via Fileni, strada che conduce al vecchio incasato. Da qui la denuncia del consigliere Nicolò Bagalini.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Il Piceno non è un posto per anziani: più attenzione verso bambini e giovani

Il cantiere eterno

Una situazione di disagio che vede residenti e passanti spaesati davanti al degrado che permane ormai da troppo tempo. Il cantiere riguarda il percorso di risalita del centro storico realizzato per non vedenti e ipovedenti finanziato dal Piano nazionale di riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate. Lavori terminati lo scorso 30 dicembre ma il cantiere fa ancora bella mostra di sé a largo Fileni. I lavori sono iniziati il 2 ottobre 2023, come si evidenzia nel cartello della recinzione, e sarebbero dovuti terminare in 90 giorni, quindi il 30 dicembre 2023. A oggi manca solo l’installazione di qualche palo ma per il resto l’intervento è terminato pur avendo lasciato il cantiere a cielo aperto. Si tratta di una zona che vede diversi studi di professionisti, oltre che residenze ed è attraversata da coloro che devono raggiungere il Paese alto.

La denuncia

«Residenti lascianti nel pieno di un disastro- tuona il consigliere di FdI Bagalini - Comprendo la preoccupazione e l’arrabbiatura dei cittadini: questi angoli della nostra città dovrebbero essere un biglietto da visita, invece si trovano in un totale stato di abbandono e pericolosità. Dopo più di cinque mesi dalla dichiarazione del termine dei lavori, ancora persiste il cantiere in largo Fileni, oltre al disordine e alla sporcizia è presente anche un bagno chimico male odorante che con i primi caldi sta letteralmente nauseando gli abitanti della zona. Questa situazione sta portando inevitabilmente a forti disagi per turisti e residenti. Soprattutto in una città come San Benedetto, avere questi cantieri abbandonati aumenta il degrado urbano e crea una grave insufficienza di parcheggi. E’ palese la mancanza di controllo e di gestione da parte di chi amministra». Sull’argomento Bagalini presenterà un’interrogazione che andrà in discussione nel prossimo consiglio comunale di giugno.

Il caso di vicolo Firenze

La situazione che si sta vivendo al largo Fileni ricorda quella presente a qualche metro di distanza, sempre nel vecchio incasato su vicolo Firenze, lavori di ristrutturazione di una proprietà comunale avviati a novembre 2022 e che avrebbero dovuto concludersi a marzo 2023, ma in questo caso sono ancora in corso a distanza di oltre un anno e mezzo. Cantiere che sta comportando la chiusura del transito in diverse vie del centro storico, come l'arco di Fiorà e via del Consolato, costringendo persino le ambulanze a uscire in retromarcia. I residenti del vecchio incasato sono ormai ostaggi di questo estenuante cantiere.