PETRIANO - E' morto schiacciato in un macchinario mentre stava lavorando nella fabbrica in cui era impiegato come operaio. Non c'è stato nulla da fare per Simone Mezzolani, 33 anni: è morto sul colpo. La tragedia si è consumata nelle scorse ore alla Fab, azienda di Gallo di Petriano.

Simone lascia la compagna e due figli: era originario di Montecchio, molto conosciuto perchè anche figlio del proprietario di una carrozzeria.