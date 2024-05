Le Marche? Non sono una regione per giovani. Dove si vive meglio, ecco la classifica divisa per fasce d'età. Solo Ancona rientra in una top 20

Dove vivono meglio i bambini in Italia? A Sondrio. E i giovani? A Gorizia. Gli anziani (l'unica fascia che cresce, +16%, nella popolazione residente)? Trento. Ecco le province italiane messe in fila per migliore qualità della vita suddivisa in queste tre fasce generazionali nella classifica 2024 del Sole 24 Ore.

La graduatoria - che in questa sua quarta edizione mette a confronto 12 indacatori che vanno dai servizi alle le condizioni di vita e salute - è stata presentata al Festival dell'Economia di Trento.

E le Marche? Bene ma non sempre benissimo: abusando di un celebre titolo di film, non siamo una regione per giovani. Ci troviamo, infatti, in zona medio-alta nel range "bambini" (tranne Pesaro e Urbino e Fermo, finite oltre la metà della classifica) e in quella "anziani" (male solo Ascoli) ma nettamente migliorabili nella fascia anagrafica di mezzo (che, va comunque detto, è molto ampia e quindi variegata). Andiamo a vedere il dettaglio.