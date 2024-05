Premio Cesarini a Jesi, il ct Spalletti sul palco: "La Nazionale è il mio momento più alto"

JESI - Grandi ospiti al Premio Cesarini , a Jesi . Due ct sul palco: Arrigo Sacchi , seduto di fianco a Valentina Vezzali , e Luciano Spalletti marcato a uomo dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli. Il Ct, fresco di convocazioni, ha giocato a tutto campo esaltando la Nazionale ("Il mio momento più alto"), coccolandosi Scamacca ("Gasperini è stato bravo"), citando Sacchi ("Ha ragione quando dice che noi non abbiamo una caratteristica come Italia, siamo rimasti ancorati a una idea passata") e infine spiegando la presenza dei n.10 storici in ritiro: "A volte servono scorciatoie per far capire ai ragazzi alcune sensazioni".